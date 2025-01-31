Словакия закрыла въезд командиру "Грузинского легиона" якобы из-за планов переворота

Командиру "Грузинского легиона" Мамуке Мамулашвили был запрещен въезд в Словакию после того, как правительство связало с его подразделением вероятную попытку государственного переворота в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

По словам главы МВД Словакии Матуша Шутая Эштока, всего в список лиц, которым запрещен въезд в Словакию, попали 10 человек, и их количество может увеличиться.

Премьер-министр Роберт Фицо не ответил на вопрос журналиста о том, как именно командир "Грузинского легиона", что воюет в Украине против России, должен был организовать протесты в Словакии, зато обвинил СМИ в поддержке конца правительства Фицо.

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На пресс-конференции он показал, что Мамулашвили имел фотографию вместе с Люси Штасселовой из инициативы "Мир для Украины" и комментатором Denník N Мартином М. Шимечкой.

Штасселова познакомилась с Мамулашвили на обсуждении его книги, когда он был в Словакии почти два года назад. Шимечка вместе с журналистами Denník N был в составе экспедиции, которая доставила в подразделение Мамулашвили машины скорой помощи и гуманитарную помощь, собранную гражданами Словакии.

По словам директора Словацкой информационной службы (SIS) Павела Гашпара, спецслужба подтвердила личные и экономические связи "Грузинского легиона" с общественным сектором и оппозицией. Он не уточнил, о каких именно связях идет речь.

Он также сообщил, что была сформирована "специализированная группа", в которую, кроме сотрудников под прикрытием, вошли полицейские и сотрудники финансовой администрации.

"Сегодня мы уже можем говорить о подозрениях в совершении преступлений, таких как мошенничество с субсидиями", – сказал Гашпар.

Накануне стало известно, что из Словакии вышлют гражданина Украины в связи с секретным докладом SIS о подготовке "государственного переворота".

Секретный доклад словацкой спецслужбы, представленный на прошлой неделе, говорит о якобы долгосрочной организованной операции влияния с целью дестабилизации Словакии.

На этом фоне, а также на фоне продолжающихся многотысячных протестов против своего правительства премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана" в стране, обвинив Украину в причастности к этому.

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