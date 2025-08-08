Туск предсказал "заморозку" в войне РФ против Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал мнение, что в развязанной РФ войне против Украины возможна временная "заморозка".

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского премьера приводит The Guardian.

Туск заявил о возможной "заморозке" в войне после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 8 августа.

"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что возможно, замораживание конфликта – я не хочу говорить о конце войны, но о замораживании конфликта – может произойти скорее раньше, чем позже", – сказал он.

По словам Туска, в ходе разговора Зеленский был "очень осторожный, но все же оптимистичный".

"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы Европа, в том числе Польша, приняла участие в формировании этого будущего перемирия, а затем и мира. Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы в нашем регионе воцарился мир, потому что это также будет иметь очень положительное влияние на нашу безопасность", – добавил он.

В конце июля Туск заявлял, что видит "много признаков" того, что развязанная РФ война против Украины может прекратиться, по крайней мере временно.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами обсуждались потенциальные форматы встреч на уровне лидеров.