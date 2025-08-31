Норвегия закупит у Британии фрегаты на 11,5 млрд евро

Правительство Норвегии решило заказать у Великобритании фрегаты – это является крупнейшей до сих пор инвестицией в оборону страны.

Об этом сообщили в пресс-службах правительств Норвегии и Великобритании.

Великобритания в рамках крупнейшей по стоимости сделки по экспорту военных кораблей поставит Норвегии фрегаты типа 26, предназначенные для противолодочной борьбы, на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов (более 11,5 млрд евро).

"Норвегия и Великобритания – близкие союзники, имеющие общие интересы и прочные двусторонние связи. Я уверен, что стратегическое партнерство с Великобританией по закупке, разработке и эксплуатации фрегатов является правильным решением. Это партнерство позволяет Норвегии достичь стратегических целей, которые наш парламент определил в текущем Долгосрочном плане обороны", – сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Как отметили в британском правительстве, это соглашение поддержит 4 000 рабочих мест в британской цепочке поставок до 2030-х годов, в том числе более 2 000 на судостроительных верфях BAE Systems в Глазго. Ожидается, что программа также поддержит 432 предприятия, в том числе 222 малых и средних, по всей Великобритании.

Отмечается, что выбор Норвегией ведущих в мире британских фрегатов типа 26 основывается на десятилетиях тесного сотрудничества между близкими союзниками по НАТО и укрепляет стратегическое партнерство и морскую безопасность обеих стран перед лицом растущих российских угроз на севере Европы. Австралия и Канада также выбрали проект фрегата типа 26 для своих ВМС.

С ноября прошлого года норвежские власти рассматривали Францию, Германию, США и Великобританию как стратегических партнеров по фрегатам.

Крупнейшее в истории Норвегии оборонное соглашение предусматривает, что объединенный флот из 13 противолодочных фрегатов – восемь британских и по меньшей мере пять норвежских – будет совместно действовать в Северной Европе, значительно усиливая северный фланг НАТО.

Британские фрегаты типа 26 – это военные корабли, специально предназначенные для обнаружения, отслеживания и борьбы с подводными лодками. Норвежские и британские корабли будут максимально идентичными и будут иметь одинаковые технические характеристики.

"Наличие идентичных кораблей позволит нам еще эффективнее действовать вместе во время выполнения сложных миссий. Это также уменьшит расходы и упростит совместное техническое обслуживание. Кроме того, это открывает для нас возможность проводить совместные тренировки персонала и, возможно, даже использовать норвежский и британский экипажи по очереди. Это то, что мы будем рассматривать дальше в рамках стратегического партнерства", – сказал министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Норвежские фрегаты будут оснащены противолодочными вертолетами. Решение о том, какие именно вертолеты будут на норвежских фрегатах, еще не принято.

Норвегия 20 августа официально создала вторую бригаду в своем арктическом регионе на границе с Россией, сделав еще один шаг к выполнению обещания НАТО утроить мощность бригады к 2032 году.

Недавно четыре члена НАТО провели военно-морские учения в арктических водах в рамках более широкого развертывания патрулирования Крайнего Севера.