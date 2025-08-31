Правитель России Владимир Путин встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае в ближайшие дни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Переговоры должны еще больше усилить напряженность между Братиславой и Брюсселем. Фицо является одним из немногих лидеров ЕС, которые поддерживают регулярные контакты с Путиным с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Помощник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил журналистам, что встреча между двумя лидерами "запланирована", не предоставив подробностей о том, что они будут обсуждать, и когда именно состоится их встреча.

Фицо должен поехать в Пекин на парад в среду, посвященный завершению Второй мировой войны на азиатском театре военных действий.

Путин находится в китайском городе Тяньцзинь на саммите Шанхайской организации сотрудничества и должен сидеть рядом с президентом Китая Си Цзиньпином на пекинском параде.

Фицо разозлил европейских лидеров, критикуя поддержку Евросоюзом Украины и выступая против усилий по сокращению импорта энергоносителей из России.

Как известно, Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.

Фицо добрался до Москвы вечером 8 мая после того, как страны Балтии запретили его самолету пересекать их воздушное пространство.

Тем временем словацкая оппозиция резко раскритиковала премьера за визит в государство-агрессор.