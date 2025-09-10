В Польше военных территориальной обороны попросили быть готовыми к срочному вызову

На фоне продолжающейся операции по обезвреживанию российских БПЛА, залетевших в воздушное пространство Польши, польских военных территориальной обороны попросили быть готовыми к возможному вызову в более сжатые сроки, чем стандартная процедура.

Заявление по этому поводу разместили на официальной странице польских сил территориальной обороны, пишет "Европейская правда".

В объявлении говорится, что в связи с нарушением воздушного пространства Польши и работой наземных поисковых команд вводится сокращенное время потенциального вызова теробороновцев на сбор.

ALERT GOTOWOŚCI WOT 🚨



👉 W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT.



⏰ Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego… pic.twitter.com/2WPddAjPRz – Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) September 10, 2025

В частности, в ближайших к восточной границе Подляском, Мазовецком, Люблинском, Подкарпатском воеводствах военные территориальной обороны могут получить вызов за 6 часов до времени, когда должны явиться.

В Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах в центральной части страны уведомление может прийти за 12 часов до времени сбора.

В других воеводствах вызовы в срочном порядке не планируются.

"Сохраняйте спокойствие и распространяйте сообщения только от военных и государственных служб. Если вы наткнетесь на обломки – не подходите и сообщите в полицию", – добавляют в сообщении.

Как известно, ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые сбивает их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.

Впоследствии подтвердили сбивание нескольких беспилотников и объяснили, что такое беспрецедентное решение приняли из-за акта агрессии и угрозы для безопасности граждан. Количество сбитых аппаратов не уточняли, также в официальных заявлениях пока нет прямого упоминания, что это российские БПЛА типа "Шахед" – ограничиваются объяснениями о том, что эти объекты залетели в Польшу во время массированной атаки РФ по целям на территории Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил НАТО о беспрецедентном нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

В связи с этими событиями остановили работу четырех аэропортов, в том числе Варшавы и важного для путешественников из Украины аэропорта Жешува.