Польские военные признали "акт агрессии" и сообщили о сбивании нескольких БпЛА

Польская армия назвала "актом агрессии" нарушение воздушного пространства страны во время массированной атаки РФ против Украины, и сообщила об угрозе для граждан.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования ВС Польши, пишет "Европейская правда".

"В результате сегодняшней атаки РФ по территории Украины произошло беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши объектами типа дрон. Это акт агрессии, создавший реальную угрозу для безопасности наших граждан. По приказу начальника Генштаба были немедленно активированы оборонные процедуры", – говорится в сообщении.

В армии отметили, что польские силы и союзники через радар мониторинга воздушного пространства отслеживали "несколько объектов" и оперативный командующий ВС решил нейтрализовать "те, которые могли представлять угрозу".

"Некоторые из БПЛА, нарушивших воздушное пространство нашей страны, были сбиты. Поиск и определение возможного места падения целей продолжается", – добавляют в заявлении.

❗️W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli.



Na… pic.twitter.com/w9ygKlRh8V – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

Как известно, ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые сбивает их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляшского, Люблинского воеводств.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил НАТО о беспрецедентном нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

В связи с этими событиями остановили работу четырех аэропортов, в том числе Варшавы и важного для путешественников из Украины аэропорта Жешува