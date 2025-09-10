Туск: дроны впервые нарушили воздушное пространство Польши с территории Беларуси

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны, которые нарушили воздушное пространство его страны, впервые прилетели непосредственно с территории Беларуси.

Туска во время выступления в Сейме цитирует его канцелярия, передает "Европейская правда".

"Это первый случай, когда беспилотники, нарушившие польское воздушное пространство, вылетели непосредственно из Беларуси, а не из Украины", – заявил Туск.

В то же время карты украинских мониторинговых каналов свидетельствуют, что дроны, которые залетали из Беларуси в Польшу сначала залетали в Беларусь из Украины.

Ранее в Польше сообщили о падении дрона на жилой дом в селе недалеко от границы с Беларусью.

Дональд Туск заявил в среду, что этой ночью впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО, однако, по его словам, причин для паники нет.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила о преднамеренном и самом серьезномнарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.

В НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса