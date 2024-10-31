Сийярто на конференции в Минске заговорил на русском языке

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заговорил по-русски во время выступления на Минской конференции по вопросам евразийской безопасности в Беларуси.

Соответствующее видео распространили в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

В частности, Сийярто поблагодарил организаторов за приглашение, заявив, что для него "большая честь" находиться в Минске.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил на Минской конференции по евразийской безопасности. Свою речь он начал на русском, и поблагодарил организаторов за приглашение pic.twitter.com/3AGsuxecdC Реклама: October 31, 2024

"Спасибо за то, что я могу представить позицию Венгрии по глобальной безопасности", – сказал он.

В Минске Сийярто присоединился к своим российским и сирийским "коллегам" Сергею Лаврову и Бассаму Саббахе.

Как известно, глава МИД Венгрии регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск.

Последний раз, когда он был в России в октябре, Сийярто выступил на форуме в Санкт-Петербурге, организованном российским энергетическим гигантом "Газпромом", и заявил, что "безопасное и доступное газоснабжение Венгрии невозможно" без сотрудничества с Россией.

Сийярто стал первым высокопоставленным чиновником из стран ЕС, который посетил Беларусь в 2023 году, после того как режим Александра Лукашенко начал репрессии против оппозиции в 2020 году и оказал помощь России в ее полномасштабном вторжении в Украину.