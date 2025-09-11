Что должно произойти в Польше, чтобы заработала 5 статья НАТО, и как планирует действовать Путин

Очередная ночная атака России на Украину 10 сентября оказалась особенной. Одновременно с обстрелом украинских объектов около двух десятков боевых беспилотников покинули украинское воздушное пространство и направились в Польшу. В ответ польские вооруженные силы впервые решили открыть огонь на поражение, временно закрыв для этого воздушное пространство страны.

Эта история оставила ряд вопросов. В Украине больше всего вопросов вызывает реакция НАТО на этот инцидент.

Несмотря на то, что российское вторжение в воздушное пространство Польши было преднамеренным, оно не превысило порог, позволяющий ставить вопрос о запуске известной "статьи 5".

О том, каков этот порог и зачем Россия спланировала эту атаку, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Новая ступень войны. В чем цель РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу. Далее – краткое изложение статьи.

То, что произошло в ночь на 10 сентября, – далеко не первый случай нарушения границы государства-члена НАТО российскими беспилотниками.

Каждый раз, комментируя эти инциденты, правительства пострадавших государств и представители НАТО были вынуждены убеждать журналистов, что это, мол, "непреднамеренный" инцидент. Хотя эти объяснения часто были не до конца честными.

Сейчас все – принципиально иначе.

Даже по официальным данным речь идет о 19 дронах, пересекших польскую границу. Это не может быть случайностью, это – сознательное направление военной техники на Польшу.

Еще одно отличие – в серьезности восприятия инцидента польской армией.

Впервые с начала большой войны авиацию не только подняли в небо, но и дали приказ на боевое применение. Поляки сбили часть дронов.

Варшава признала "акт агрессии" против страны в официальном заявлении своего генштаба. А это – не просто громкие слова, а юридический термин. Так влечет ли членство Польши в Альянсе за собой официальное обязательство других государств-членов встать на ее защиту?

Краткий ответ – нет.

Дроновая атака на Польшу не достигла того уровня, когда совместная оборона становится возможной.

Как бы странно это ни звучало, но по нормам международного права не каждое применение оружия между государствами является "вооруженным нападением".

Что должно было произойти, чтобы действия РФ стали нападением на НАТО?

Как минимум, речь должна идти о целенаправленной, сознательной и санкционированной российским руководством атаке на конкретные важные объекты в Польше.

Случайное пересечение границы российскими дронами или ракетами, как это неоднократно происходило в прошлом, является актом агрессии против Польши, Румынии и т.д., но не является вооруженным нападением на них.

Однако одновременный запуск нескольких дронов и/или ракет в логистический центр в Жешуве не оставит сомнений в том, что речь идет об осознанном нападении. Даже в случае, если эти дроны и ракеты будут сбиты на подлете к цели.

Зачем это Путину?

Стратегическая цель Путина – развал "коллективного Запада" и подрыв доверия между членами НАТО.

Очевидно спланированная Россией атака на члена Альянса (да еще и Польшу, близкого союзника США), после которой НАТО не может предпринять ответных действий – идеально подходит для этой цели. Потому что вопросов и претензий о "беспомощном НАТО" – не избежать.

Также очень эффективным стал подрыв доверия к противовоздушной обороне Альянса.

Кроме того, от организаций, мониторящих информационное пространство в Польше, поступает информация, что в польском сегменте соцсетей активизировались боты, продвигающие выгодные России нарративы – от "НАТО вам не поможет" до "Украина виновата".

В сложившейся ситуации не только Польша, но и Альянс в целом оказались перед непростым выбором.

