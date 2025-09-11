Повлияют ли выборы в Норвегии на поддержку Украины и как провалились агенты РФ

8 сентября в Норвегии состоялись парламентские выборы, результаты которых позволят действующему главе правительства Йонасу Гару Стёре остаться в кресле премьера еще на четыре года, сформировав правительство меньшинства.

Впрочем, Норвегию также не обошел тренд на ультраправых.

О том, как выборы изменили политический ландшафт Норвегии и угрожает ли это Украине, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Победа Столтенберга, провал "друзей Путина": что показали выборы в Норвегии. Далее – краткое ее изложение.

Победа Лейбористской партии премьера Норвегии, хотя и прогнозировалась, но все равно выглядит настоящим чудом – еще зимой перспективы лейбористов добиться успеха на выборах-2025 выглядели довольно призрачными.

Вместо этого лейбористы привлекли в свои ряды чрезвычайно популярного экс-генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Его авторитет как внутри Норвегии, так и за ее пределами является неоспоримым. Назначение его министром финансов укрепило доверие к Стёре и обеспечило ему как поддержку, так и авторитет в его собственной партии.

После подсчета голосов на выборах лейбористов, набравших 28,2% голосов и ставших крупнейшей силой в парламенте, ждут непростые переговоры.

Для получения необходимого большинства в парламенте им необходима поддержка всех меньших партий левого крыла: центристов, социалистов, "Красных" и "Зеленых".

И это не так просто, ведь не во всех вопросах эти партии имеют одинаковое мнение. Тем более – зная, что Стёре находится в шатком положении, меньшие партии подготовили списки требований, от которых зависит их поддержка.

И если привлечь голоса "Зеленых", "Красных" и Социалистической левой партии не удастся, то лейбористы имеют альтернативу.

Они могут обратиться к своему бывшему коалиционному партнеру – Центристской партии.

Учитывая пестроту левого фланга, именно центристы могут стать обладателями той "золотой акции", способной обеспечить поддержку будущему правительству.

Несмотря на то, что левым удалось получить власть, выборы этого года продемонстрировали, что симпатии избирателей неуклонно смещаются вправо.

Второй по величине силой в парламенте Норвегии стала Партия прогресса. Партия получит 47 мест в парламенте – лучший результат в своей истории.

При этом "прогрессисты" отстаивают ценности, присущие ультраправым: сокращение миграции, противодействие мультикультурализму, снижение налогов и т. д.

Лидер "прогрессистов" Сильви Листауг пообещала, что ее политсила станет альтернативой Лейбористской партии и тем, "кто будет управлять Норвегией в течение следующих четырех лет".

В то же время традиционные соперники лейбористов Консервативная партия нынешнюю кампанию провалили.

И хотя приоритетное значение для избирателей имели экономические вопросы, тема Украины не исчезла из поля зрения норвежских избирателей.

Стоит напомнить, что именно в разгар избирательной кампании премьер Йонас Гар Стёре совершил визит в Украину и пообещал существенную поддержку.

Однако одновременно партии, делавшие ставку как на поддержку Украины, так и на ее остановку, поддержки норвежцев не получили.

Фиаско потерпела откровенно пророссийская партия "За мир и справедливость" (Partiet Fred og rettferdighet, или сокращенно FOR) – за нее проголосовали 9089 человек (0,3%).

Правда, ставка избирателей на внутреннюю политику принесла и неприятную новость. Избирательный барьер не смогла преодолеть праволиберальная партия Venstre – политическая сила, которая едва ли не наиболее активно призывала к увеличению помощи Украине и критиковала правительство за недостаточную поддержку.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Победа Столтенберга, провал "друзей Путина": что показали выборы в Норвегии.