Армения и Турция, между которыми закрыта граница, возобновили переговоры о нормализации отношений

Представители Армении и Турции проводят встречу на армянской территории по нормализации отношений.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам "Радио Азатутюн" и турецкого Hurriyet Daily News.

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что сейчас спецпредставитель Турции Сердар Килич, ответственный за процесс урегулирования отношений с Арменией, прибыл на территорию страны через пункт пропуска "Маргара", где его встретил армянский коллега Рубен Рубинян.

Пресс-секретарь сказала, что конкретное место переговоров озвучат позже.

О подготовке такой встречи было известно уже некоторое время. Рубинян говорил, что на ней должны обсуждать все пункты повестки дня по нормализации отношений между странами.

Армения и Турция, между которыми нет дипломатических отношений более 30 лет и закрыта наземная граница более 30 лет, начали переговоры о нормализации отношений после так называемой 44-дневной войны, или Второй Нагорно-Карабахской войны в 2020 году.

С января 2022 года спецпредставители Анкары и Еревана имели серию встреч, в то время без длительных пауз между ними.

Рубянен отметил, что на нынешних переговорах речь будет идти о возможности открытия границы и восстановления дипломатических отношений, а также открытия границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

Переговоры с Турцией были связаны с параллельным процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, близким союзником Анкары.

Килич перед встречей отметил, что Армения демонстрирует желание открыть границу, но еще нужны определенные технические приготовления, прежде чем произойдет прогресс.

Он также отметил важность так называемого Зангезурского коридора, который соединил бы основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичевань через территорию Армении.

"Этот маршрут имеет ключевое значение для отношений не только Турции и Армении, но и для сообщения с Центральной Азией и другими тюркскими государствами", – сказал он.

Напомним, в начале сентября самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна впервые за 30 лет использовал воздушное пространство Азербайджана.

