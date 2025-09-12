Bild: правительство Германии утвердило для Украины на 10 млрд евро меньше, чем просило Минобороны

Внутренний документ Министерства обороны Германии свидетельствует о том, что на помощь Украине на 2026-2027 годы правительством было утверждено примерно на 10 млрд евро меньше средств, чем просило ведомство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации немецкого издания Bild.

Издание ссылается на документ Федерального министерства обороны (BMVg), направленный в конце августа депутатам Бундестага.

Согласно ему, еще в июне Министерство обороны подало в Министерство финансов заявку на 15,8 млрд евро на следующий год и 12,8 млрд евро на 2027 год для военной поддержки Украины. Но на оба года было утверждено лишь по 9 млрд евро, включая 500 млн евро, которые будут возвращены из фонда ЕС.

Это означает, что Министерству обороны пока не хватает 10,6 млрд евро на неотложные и частично уже обещанные оборонные проекты для Украины.

Внутренний документ Минобороны содержит следующую запись: "Для соблюдения лимита в 9 млрд евро в 2026 году не предусмотрено дополнительной промышленной поддержки Украины с заключением контрактов в 2026 году и расходами с этого года. Кроме того, мероприятия с контрактами 2026 года и выплатами в 2027-м пришлось частично отменить или скорректировать по объему".

Кроме того, документ BMVg не скрывает, что 9 млрд военной помощи не соответствуют представлениям министерства. "Первоначально заявленная сумма на 2026 и 2027 годы была значительно выше", – указано в документе.

На запрос издания привлеченные министерства отрицали существование различных позиций относительно потребностей украинской обороны на ближайшие годы. В одинаковых формулировках представители Минобороны и Минфина ответили: "Показатели, учтенные при составлении бюджета, были согласованы министрами финансов и обороны, поэтому здесь существует полное единство".

В то же время правительство "неуклонно придерживается цели обеспечить Украину всеми необходимыми для обороны ресурсами".

Объяснения относительно противоречивых с этим заявлением данных, приведенных в документе Минобороны, министерства не предоставили.

Напомним, 25 августа в Киев приезжал вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

В ходе визита он говорил, что Германия обязалась предоставлять Украине 9 миллиардов евро ежегодно в течение ближайших лет.