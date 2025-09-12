В Литве заверили, что могут закрыть границу с Беларусью в "любой момент"

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что его страна пока оставит открытыми свои пограничные переходы с Беларусью, чтобы не создавать трудностей для граждан Европейского Союза, которые находятся в стране, но начальник Государственной пограничной службы имеет право немедленно закрыть их в случае провокации.

Об этом он сказал в комментарии LRT, пишет "Европейская правда".

Как известно, в Беларуси 12 сентября начинаются совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", которые тревожат НАТО.

"В любой момент, если будет какая-то провокация, пограничники имеют право закрыть границу. После этого правительство примет решение о более длительном периоде закрытия после оценки всей ситуации. Но если что-то случится – дрон, провокация или подозрительные движения войск – мы можем это сделать", – сказал Кондратович.

Он пояснил, что Литва еще не последовала примеру Польши и не закрыла все пограничные пункты с Беларусью, ссылаясь на беспокойство в отношении граждан ЕС, находящихся в стране.

"Закрытие польской границы вызвало большое беспокойство среди граждан Европейского Союза, которые находились в Беларуси и не успели выехать. Там тоже происходит драма. Если мы закроем границу здесь, они будут в отчаянии", – добавил он.

"Запад-2025" – это плановое мероприятие, которому предшествовала серия подготовительных маневров на территории обеих стран.

Учения на территории Республики Беларусь проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это в НАТО сохраняют повышенную бдительность из-за этих учений.

Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября из-за военных учений "Запад", причем такое решение приняли еще до инцидента с падением российских дронов.

Сейм Латвии в четверг проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".

Кроме того, Польша и Латвия ограничили полеты над частью своей территории у границы с Беларусью.