Польша полностью закроет границу с Беларусью из-за военных учений "Запад"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна на этой неделе закроет границу с Беларусью на фоне предстоящих учений "Запад-2025".

Его слова цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

Туск заявил, что "агрессивные российско-белорусские учения „Запад" начнутся в пятницу, 12 сентября.

"В четверг вечером мы закроем границы с Беларусью, включая железнодорожные переезды", – объявил польский премьер.

Крупнейшие российско-белорусские военные учения этого года, "Запад-2025", состоятся 12-16 сентября. Согласно объявлениям, в этих учениях примут участие тысячи солдат и современная военная техника.

Отметим, командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что с приближением совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" в странах Балтии и Польше будут сосредоточены около 40 тысяч военнослужащих.

А Литва ввела ограничения на пользование частью своего воздушного пространства перед учениями "Запад-2025".

Недавно на государственном телеканале Беларуси выпустили сюжет с кадрами задержания польского гражданина Гжегожа Гавела из Кракова, его обвинили в сборе информации об учениях "Запад-2025".

Портал "Зеркало" со своей стороны выяснил, что Гжегож Гавел является глубоко религиозным католиком, защищал диссертацию на эту тему и принадлежит к ордену кармелитов.

В Польше назвали провокацией демонстративное задержание в Беларуси католического монаха – гражданина Польши по обвинениям в шпионаже.

В тот же день в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну.