Стубб: сначала прекращение убийств, а уже потом мирные переговоры

Началу мирных переговоров Украины и России должно предшествовать прекращение боевых действий, убежден президент Финляндии Александр Стубб.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время выступления на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Последовательность шагов должна быть следующей: сначала должно быть прекращение убийств, затем – мирные переговоры, а уже потом – условия гарантий безопасности для Украины",– уточняет Стубб.

При этом президент Финляндии отказался отвечать на вопрос, придется ли Украине по результатам войны пойти на территориальные уступки.

"Я финн, а потому не буду отвечать на этот вопрос",– заявил он, однако добавил, что если "выбор будет заключаться между Ялтой и Хельсинки, я хочу, чтобы это было Хельсинки".

"Мы сохранили свою независимость, в отличие от стран Балтии. Да, мы потеряли около 10% своей территории, но мы сохранили свою независимость",– напомнил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп также требовал от РФ прекращения боевых действий для начала мирных переговоров. Однако после переговоров с Владимиром Путиным на Аляске, президент США изменил свою точку зрения и теперь говорит о подготовке мирного соглашения без остановки боевых действий.

Дональд Трамп накануне в очередной раз заявил о том, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "исчерпывается".

Заметим, что только за сентябрь это не первый раз, когда Трамп выражал "разочарование" действиями Путина. В частности, 2 сентября он анонсировал "определенные действия".