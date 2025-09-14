Лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии поместили под арест

В Грузии одному из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Единство – Национальное движение" Левану Хабеишвили избрали меру пресечения в виде ареста.

Об этом сообщает "Грузия Online", информирует "Европейская правда".

Решение вынесла судья Пикрия Сиктурашвили. Хабеишвили будет доставлен в Руставское пенитенциарное учреждение № 12.

Защита ходатайствовала о применении залога в отношении Хабеишвили и различных ограничительных мерах, в частности использование электронного браслета и домашний арест. Также предлагалось ограничить возможность делать заявления.

Левана Хабеишвили задержали 11 сентября. По информации грузинских силовиков, его задержали "по обвинению в публичном обещании денежного вознаграждения чиновникам в виде взятки".

Это связано с его предложением выплатить по 200 тысяч долларов силовикам, которые откажутся участвовать в разгонах антиправительственных митингов и выполнять другие приказы, а также обнародуют секретные материалы, связанные с их службой.

Лидеру грузинской оппозиции грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

В Службе госбезопасности Грузии подтвердили задержание еще одного оппозиционера – Муртаза Зоделава, которому, по информации ведомства, Хабеишвили передал свой телефон, а Зоделава якобы пытался сбежать и оказывал сопротивление силовикам.

В отношении него суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 25 тысяч лари.

Ранее Леван Хабеишвили анонсировал "мирную революцию" на 4 октября, когда в стране запланированы выборы в органы местного самоуправления – которые "Единство – Национальное движение" решило бойкотировать.

Кроме того, последние несколько месяцев Хабеишвили распространяет сообщения о конфликтах среди лидеров партии власти "Грузинская мечта".

В последние месяцы власти Грузии усилили давление на оппозицию, независимых журналистов и активистов на фоне длительных антиправительственных протестов из-за отказа от движения в Европейский Союз.

Грузинские власти также начали борьбу против организаций гражданского общества, которые поддерживали протесты.

