Военные США неожиданно решили понаблюдать за учениями "Запад" в Беларуси

В понедельник американские военные наблюдали за совместными военными учениями России и Беларуси "Запад-2025".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал военным США, что они могут смотреть на "все, что вас интересует".

Присутствие американцев на полигоне в Беларуси министерство обороны страны назвало неожиданностью.

"Кто бы мог подумать, как начнется утро очередного дня учений "Запад-2025", – говорится в заявлении министерства, которое отметило присутствие военных США среди представителей 23 стран, в том числе двух других стран-членов НАТО – Турции и Венгрии.

Министерство обнародовало видео, на котором двое американских офицеров в форме благодарят Хренина за приглашение и жмут ему руку.

"Мы покажем все, что вас интересует. Все, что вы захотите. Вы можете поехать туда и посмотреть, поговорить с людьми", – сказал министр американцам, которые отказались общаться с журналистами.

Присутствие американских офицеров является последним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Беларусью, близким российским союзником, который позволил Москве использовать свою территорию для отправки десятков тысяч военных в Украину в феврале 2022 года.

В частности, США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

В свою очередь режим Александра Лукашенко освободил 52 политзаключенных. Среди освобожденных в том числе сотрудник представительства ЕС в Беларуси.

Учения "Запад" на территории Республики Беларусь проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это в НАТО сохраняют повышенную бдительность из-за этих учений. 12 сентября эти учения начались.