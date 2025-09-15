МИД сказал Лукашенко, где он окажется после встречи с коллаборационистом Сальдо

Украина выразила возмущение встречей самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем российской оккупационной администрации в Херсонской области Владимиром Сальдо.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел.

В МИД заявили, что встреча Лукашенко с Сальдо является "очередным проявлением его грубого пренебрежения суверенитетом и территориальной целостностью Украины, всего украинского народа".

"Позорным является не только факт встречи, но и высказывания Александра Лукашенко об оккупированной части Херсонской области как якобы "новом регионе" России, готовность способствовать укреплению оккупационного режима и развивать торговлю с оккупантами", – говорится в комментарии.

Там отдельно упомянули о "бреде" Лукашенко, что он якобы является "советским человеком", для которого Украина и Херсонщина "также его земля".

"Напоминаем, что СССР уже более трех десятилетий как на свалке истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующих непризнанных деятеля, которые встречались сегодня в Минске. Зато Украина была, есть и будет целостной в международно признанных границах", – сказали в МИД.

Лукашенко 15 сентября встретился с российским коллаборационистом Владимиром Сальдо в Минске и пообещал "всемерно содействовать развитию" региона, часть которого захватила Россия.

Это стало первым случаем, когда самопровозглашенный белорусский президент принял представителя оккупационной администрации Херсонской области.

Ранее Лукашенко неоднократно встречался с главой террористического образования "ДНР" Денисом Пушилиным, а также говорил, что Беларусь "де-факто" признала аннексию Крыма, Донецкой и Луганской областей Украины.