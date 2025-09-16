Как антиукраинская риторика ослабила Польшу накануне атаки РФ

Хотя польские политики давно говорят, что российская агрессия может и будет распространяться дальше на Запад, кажется, вторжение около 20 российских дронов 10 сентября их удивило. В последние месяцы все более в тренде было говорить избирателям о "не нашей войне".

Еще нет подтвержденной информации, но возможно был и второй случай – сирена противовоздушной тревоги в субботу зазвучала в нескольких поветах Люблинского воеводства.

О том, какие процессы происходят в Польше после вторжения российских беспилотников, читайте в статье журналистки (Варшава) Елены Бабаковой Атаковала РФ, но виноваты украинцы: как Польша проиграла бой российской пропаганде. Далее – краткое изложение статьи.

Польское военное руководство 10 сентября отреагировало быстро и однозначно на российскую акцию: в небо подняли авиацию, которая сбила часть БПЛА, и прямо заявили об атаке на страну.

Есть конструктивная реакция и всех высших должностных лиц, но реального ответа на провокацию России так и не последовало.

Причиной беззубой реакции Варшавы на действия РФ является не столько игнорирование реальной угрозы, сколько вялая реакция Вашингтона.

Польская внешняя политика и политика безопасности ориентируется на США гораздо сильнее, чем, например, правительства Франции или Германии.

Вялая американская реакция – это плохой знак не только для поляков, но и для Украины. Польша добросовестно выполняет свои партнерские обязанности как главный тыловой партнер Киева в том числе потому, что сама чувствует себя в относительной безопасности. Пассивность США ослабляет это чувство безопасности, а чувство вседозволенности в Кремле – усиливает.

Среди интересных внутриполитических последствий российской атаки – разделенная реакция польских ультраправых.

Если мейнстрим – "Право и справедливость" и "Гражданская коалиция" – реагируют в целом одинаково, не забывая критиковать друг друга, то среди политиков популярной партии "Конфедерация" (10-15% поддержки избирателей в соцопросах за последние полгода) и близких к ней ультраправых кругов – мы видим явное разделение.

С одной стороны, есть вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак, который назвал конспирологическими версии о том, что воздушное пространство Польши нарушили украинские дроны, или о том, что Украина их намеренно пропустила.

С другой стороны – его коллега по фракции Славомир Менцен, который на последних президентских выборах получил весомый результат – 15%.

Менцен критикует премьера Туска и партию "Право и справедливость" (ее выдвиженец стал президентом Польши) за то, что страна оказалась так неподготовлена к атаке дронов, призывает ограничить все возможные социальные программы в пользу оборонных расходов, но при этом последовательно забывает сказать, что атака была российской, что Россия угрожает Польше.

Вместе с постоянной критикой присутствия украинских мигрантов и беженцев в Польше и призывами не принимать Киев в НАТО, такая "забывчивость", когда дело доходит до Кремля, выглядит красноречиво.

Но, пожалуй, худшее, что происходит в Польше после 10 сентября, – это нашествие пророссийской пропаганды и усиление антиукраинской истерики, наблюдаемое по крайней мере в течение последних нескольких месяцев.

Как показало исследование Res Futura, больше всего комментариев в сети Facebook 10 сентября – 38% от общего числа – это были посты о том, что в нападении на поляков виновата Украина (уточним – речь идет не о срезе общественного мнения поляков, а только об анализе постов в соцсети).

Эта волна дезинформации о якобы участии Киева в дроновой атаке наложилась на уже существующую хейтерскую кампанию против украинцев в Польше. Напомним, премьер Туск и новый президент Навроцкий, которые являются оппонентами, в погоне за электоратом ультраправой партии "Конфедерация" также подливали масла в огонь антиукраинской риторики.

И теперь они ужаснулись, когда увидели, как вместе с хейтом против украинцев российская пропаганда продвигает месседжи, которые напрямую угрожают Польше.

К тому же распространенные в соцсетях пророссийские фейки и антиукраинский хейт реально угрожают украинским гражданам в Польше.

Подробнее – в материале Елены Бабаковой Атаковала РФ, но виноваты украинцы: как Польша проиграла бой российской пропаганде.