Bloomberg: ЕС обсуждает санкции против Китая и Индии на фоне давления Трампа

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против компаний в Индии и Китае, которые способствуют торговле российской нефтью, в рамках новых ограничений против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно Bloomberg.

Потенциальные меры против компаний из Китая и Индии обсуждаются в ЕС в рамках 19-го пакета санкций против России, который готовит Еврокомиссия, говорят источники Bloomberg.

Подробностей, какие именно компании могут попасть под санкции, нет, но обсуждения начались после призыва США к европейским партнерам принять меры против Пекина и Нью-Дели, которые закупают российскую нефть.

Собственное предложение США, которое было представлено странам "Группы семи" на прошлой неделе, предусматривает тарифы в размере до 100% для Китая и Индии. По данным Bloomberg, представители G7 в ближайшие недели будут работать над разработкой более детальных мер.

Как говорится в материале, в случае принятия мер против российской нефти ЕС придется преодолеть сопротивление некоторых своих членов, в частности Венгрии и Словакии, которые выражают обеспокоенность по поводу затрат на переход на альтернативные источники поставок нефти.

По словам одного из информированных источников Bloomberg, ЕС может рассмотреть различные меры для устранения таких опасений после отмены исключения для этих стран.

В то же время, сказал агентству венгерский чиновник на условиях анонимности, Будапешт надеется, что угрозы Трампа о санкциях против российской нефти не будут реализованы.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

Перед этим он в очередной раз заявил, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "иссякает".