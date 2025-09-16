СМИ: ЕС отложил презентацию нового пакета санкций против РФ из-за Трампа

Евросоюз отложил официальное представление своего 19-го пакета санкций против России после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.

Об этом агентству Bloomberg рассказал неназванный европейский дипломат, сообщает "Европейская правда".

Предполагалось, что Европейская комиссия представит новый пакет санкций на заседании дипломатов ЕС в среду, 17 сентября.

Однако, как отмечает агентство, в пятницу США начали оказывать давление на своих союзников по G7, требуя ввести 100% тарифы для Китая и Индии на закупку российской нефти, а также принять другие меры, чтобы заставить хозяина Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

По словам источника, сейчас в G7 работают над новым пакетом санкций и намерены завершить работу над текстом в течение следующих двух недель.

До сих пор Трамп воздерживался от введения прямых санкций против России, несмотря на то, что он нарушил несколько установленных им самим сроков, а Путин до сих пор отказывается вести переговоры о прекращении войны.

Ранее собеседники "ЕвроПравды" сообщили, что презентацию 19-го пакета санкций ЕС против РФ отложили. По данным источников, работа может быть завершена в конце недели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

Предложение США перекладывает ответственность на Европу. Тарифы на Индию и Китай будут сложными для ЕС, поскольку многие страны, включая Германию, зависят от этих экспортных рынков.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома занять "четко выраженную позицию" относительно санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить хозяина Кремля и положить конец войне.