Дания работает над продвижением переговоров о вступлении Украины в ЕС без открытия кластеров

Председательствующая в Европейском Союзе Дания разрабатывает механизмы для продвижения переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и проведения реформ, пока Венгрия продолжает блокировать открытие переговорных кластеров.

Об этом заявила министр Дании по делам Европы Мари Бьерре на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе 16 сентября, передаёт корреспондентка "Европейской правды".

Дания готовит политические и практические меры, которые позволят продолжать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз без формального открытия переговорных кластеров.

"Мы всё ещё оказываем давление на Венгрию. Нашей первоначальной целью остаётся открытие первого кластера и, желательно, также других кластеров", – заявила Бьерре.

Она добавила, что "Украина была бы готова открыть все кластеры уже в этом году, о чём говорит и Комиссия".

"Но мы также понимаем, что Венгрия по-прежнему блокирует открытие кластеров для Украины, и поэтому одновременно работаем над другими политическими и практическими шагами, чтобы понять, как можно продвинуть переговорный процесс вперёд без формального открытия кластеров, помогая Украине проводить необходимые реформы", – подчеркнула датская министр.

"Это означает, что когда мы сможем официально открыть кластеры, мы достаточно быстро сможем их закрыть, приблизив Украину к ЕС", – добавила она.

Мари Бьерре сообщила, что на последней неформальной встрече министров по делам ЕС в Копенгагене вопрос расширения был вынесен на повестку дня, и все государства-члены, кроме Венгрии, заявили, что "хотят, чтобы мы продвигались вперёд в переговорах с Украиной".

Как сообщала "Европейская правда", Украина и ЕС завершили скрининг ещё одного раздела последнего кластера переговоров.

Напомним, в июле Украина успешно завершила скрининг четвертого кластера для переговоров о вступлении в ЕС.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина полностью завершит скрининг до конца сентября.

