Украина до конца сентября завершит скрининг, Молдова справится раньше

30 сентября Украина и Европейская комиссия должны официально завершить скрининговые встречи, которые являются этапом, предшествующим переговорам.

Об этом заявил журналистам вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка на полях ежегодной встречи Yalta European Strategy в Киеве.

Качка отметил, что технически молдавский скрининг завершится раньше, но это не означает разделение двух стран на пути к вступлению.

"30 сентября мы и Молдова полностью завершим скрининг. Молдова – на пару дней раньше, чисто из-за того, что с командами согласовали разные графики, определенные дни были заняты", – пояснил он.

Из объяснений вице-премьера следует, что согласованный график позволит правительству Молдовы отчитаться о завершении скрининга до парламентских выборов, которые состоятся в Молдове 28 сентября.

"Они завершают на неделе, начинающейся 22-го сентября, а мы – проводим последний скрининг после 28-го. В целом процесс идет параллельно и идентично: например, на прошлой неделе мы проходили 11-ю главу, они шли 12-ю. А на этой неделе будет наоборот", – пояснил он.

Тарас Качка напомнил, что на этом подготовительный процесс не завершен. Ориентировочно через 4-5 недель или чуть дольше после переговоров выходит скрининговый отчет, еще через пару недель Украина передает в Брюссель проект своей переговорной позиции. Также Европейская комиссия должна передать Украине проект своей переговорной позиции, но этот шаг заблокирован, пока не соберется консенсус государств-членов за открытие кластеров, то есть пока Венгрия не снимет свое вето.

"В октябре мы ждем отчет по четвертому кластеру (где есть экология, транспорт, энергетика); подадим переговорную позицию; отчет по пятому кластеру получим где-то в начале ноября, и подадим переговорную позицию по пятому кластеру. Все, для продвижения дальше нам нужны будут решения государств-членов Европейского Союза", – рассказал он о дальнейших планах.

ЕП сообщала, что Украина и ЕС начали скрининг по последнему кластеру переговоров о вступлении.

Скрининг 4-го кластера для переговоров о вступлении в ЕС Киев завершил еще в июле.

В Еврокомиссии на этой неделе призвали открыть первый кластер с Украиной "без проволочек".