Лукашенко помиловал 25 заключенных, среди которых осужденные за "экстремистские преступления"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне Дня народного единства помиловал 25 человек, осужденных, в частности, за "преступления экстремистской направленности".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".
Среди помилованных – 12 женщин и 13 мужчин. 19 человек в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных на момент ареста был несовершеннолетним.
"Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли на себя обязательство вести законопослушный образ жизни", – говорится в сообщении Telegram-канала.
Напомним, 11 сентября белорусские власти освободили 52 заключенных. Среди них были, в частности, и политзаключенные.
Это произошло после встречи Александра Лукашенко с посланцем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.
Коул позже заявил, что США работают над освобождением остальных белорусских политзаключенных, находящихся в местах отбывания наказания.
Во время этой же встречи Коул объявил, что Соединенные Штаты Америки сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".
Также Коул сообщил, что США хотят вернуть посольство в Минск.