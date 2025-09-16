Лукашенко помиловал 25 заключенных, среди которых осужденные за "экстремистские преступления"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне Дня народного единства помиловал 25 человек, осужденных, в частности, за "преступления экстремистской направленности".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

Среди помилованных – 12 женщин и 13 мужчин. 19 человек в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных на момент ареста был несовершеннолетним.

"Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли на себя обязательство вести законопослушный образ жизни", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Напомним, 11 сентября белорусские власти освободили 52 заключенных. Среди них были, в частности, и политзаключенные.

Это произошло после встречи Александра Лукашенко с посланцем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.

Коул позже заявил, что США работают над освобождением остальных белорусских политзаключенных, находящихся в местах отбывания наказания.

Во время этой же встречи Коул объявил, что Соединенные Штаты Америки сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Также Коул сообщил, что США хотят вернуть посольство в Минск.