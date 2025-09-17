Опрос: партия Санду сохраняет лидерство, но не получит большинства в парламенте

Партия президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) заняла бы первое место, но не смогла бы сформировать большинство в законодательном органе, если бы парламентские выборы в Молдове состоялись в следующее воскресенье.

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

Результаты опроса общественного мнения, проведенного с 6 по 13 сентября компанией CBS Research, свидетельствуют, что партия PAS заняла бы первое место, но не смогла бы сформировать большинство в законодательном органе, если бы парламентские выборы в Молдове состоялись в следующее воскресенье.

По данным исследования, за PAS готовы проголосовать 29,7% избирателей. Второе место занял бы "Патриотический блок" во главе с социалистом Игорем Додоном с результатом 13,2%, а третье – "Наша Партия" (7,5%) во главе с Ренато Усатым.

Остальные политические силы, включая блок "Альтернатива", не преодолевают проходной барьер, набирая от 4,2% и менее.

В то же время крупнейшей политической силой остается так называемая партия неопределившихся: 26,8% граждан еще не решили, за кого будут голосовать.

Если добавить к ним тех, кто не поддержал бы ни одну из партий (5,5%), и респондентов, которые отказались отвечать (6,7%), то почти 40% электората остаются без четких предпочтений.

Опрос проводился на выборке из 1127 респондентов, а максимальная погрешность составляет 2,9%.

Напомним, парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября и будут определяющими для дальнейшего курса страны.

Президент Мая Санду заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т. д.

