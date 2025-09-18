Эстония полностью запретит импорт СПГ из России со следующего года

Правительство Эстонии приняло в четверг решение о введении со следующего года полного запрета на импорт природного газа из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimess.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна, который представил правительству предложение о продлении санкций, заявил, что цель – ввести полный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.

"Сейчас разрешено закупать и импортировать сжиженный природный газ из России при условии, что он не используется в распределительной сети. После вступления в силу поправки запрет на импорт будет распространяться и на сжиженный природный газ, импортируемый вне распределительной сети", – сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия не изменила своих амбиций, но продолжает агрессию в Украине и подрывает глобальную безопасность.

"Мы продолжим повышать цену агрессии для России и искать способы сократить доходы, которыми Россия питает свою военную машину. Учитывая поддержку Беларусью действий России, аналогичные запреты будут распространены и на Беларусь", – отметил он.

Импорт СПГ из России также был ограничен Финляндией, Латвией и Литвой с помощью различных механизмов – закрытия границ или законодательных запретов. Параллельно был запущен процесс RePowerEU, предусматривающий прекращение импорта природного газа и нефти из страны-агрессора.

Напомним, ЕС в первом полугодии 2025 года импортировал из России сжиженный газ на 4,5 млрд евро. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ЕС планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2027 года.