В парламенте Албании впервые предоставили слово "ШИ-министру", в оппозиции возмущаются

В парламенте Албании продемонстрировали первое "обращение" от виртуального министра, созданного искусственным интеллектом – что было идеей действующего премьера Эди Рамы.

Об этом сообщает Balkan Insight, пишет "Европейская правда".

В четверг на сессии, посвященной голосованию за новое правительство и его программу, премьер-министр Албании Эди Рама продемонстрировал в парламенте видео от имени виртуального министра, изображение которого сгенерировано искусственным интеллектом в виде женщины средних лет в традиционном албанском наряде.

О ее "назначении" объявили на прошлой неделе.

Эди Рама объяснил, что ИИ-министр будет выполнять роль цифрового ассистента правительства "для уменьшения коррупции, кумовства и конфликтов интересов в процессе публичных закупок".

По его словам, этот цифровой функционал уже используют на государственном портале цифровых услуг e-Albania.

Премьер объявил, что для ИИ-министра создали отдельную страницу в Facebook, и она будет отвечать на вопросы общественности.

"Приветствую! Меня зовут Диелла. Благодаря моей тщательной работе в роли ассистента меня выбрали министром по вопросам ИИ в новом правительстве. Сейчас моя задача – упрощать повседневную работу правительства", – говорится в видеопрезентации на странице.

В оппозиции резко раскритиковали эту идею, заявляя, что Эди Рама таким образом отвлекает внимание от провальной работы правительства. В связи с этим оппозиционные депутаты проигнорировали голосование по правительству и программе.

Напомним, в МИД Украины использовали виртуальную консульскую представительницу "Викторию ИИ" для комментариев по некоторым вопросам.