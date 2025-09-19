СМИ: сын Трампа провел тайную встречу с Эрдоганом

Старший сын президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле во время необъявленного визита.

Об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

Сначала о визите сына президента США сообщил председатель турецкой оппозиционной Республиканской народной партии Озгур Озель.

Он утверждал, что Эрдоган вел "тайные переговоры" со старшим сыном президента США по Газе.

"В протоколе он (Дональд Трамп-младший. – Ред.) был назван "бизнесменом", но во время визита его имя не упоминалось. Пока Палестина истекает кровью, они ведут бизнес с сыном Трампа через лоббистские компании", – заявил Озель на митинге в Стамбуле.

Впоследствии близкий к Эрдогану источник подтвердил, что в среду Трамп-младший действительно встречался с турецким президентом, однако, по словам собеседника, это был лишь "визит вежливости".

Источник заявил, что не было никакой официальной дискуссии по Газе или любых других конкретных тем.

Хотя Трамп-младший не имеет официальной роли в администрации своего отца, он считается очень влиятельным в Белом доме. Сейчас он занимает должность исполнительного вице-президента Trump Organization.

Кроме того, по данным источников, Эрдоган стремится к двусторонней встрече с президентом США на следующей неделе на полях саммита Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, в мае Трамп-младший заявлял, что, возможно, однажды он будет баллотироваться на пост президента, ведь у него есть "призвание".