Макрон встретится с Зеленским 3 сентября в Париже перед заседанием коалиции решительных

Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже вечером в среду, 3 сентября, перед заседанием "коалиции решительных", которое состоится 4 сентября.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил представитель Елисейского дворца, пожелавший остаться анонимным.

Зеленский приедет в Париж вечером 3 сентября для встречи с Макроном накануне заседания "коалиции решительных".

"Президент Макрон встретится с президентом Зеленским завтра вечером в Париже, перед встречей со всеми нашими партнёрами", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Он напомнил, что встреча "коалиции решительных" 4 сентября в Париже проходит по инициативе Украины.

По словам французского представителя, цель встречи – "передать послание, что мы, государства, которые готовы и способны предоставить Украине гарантии безопасности, завершили техническую работу, проведённую начальниками генеральных штабов и министрами обороны".

"Сегодня мы готовы предоставить эти гарантии безопасности", – подчеркнул он.

Собеседник "Европейской правды" также уточнил, что необходима поддержка или усиление давления на Россию с конечной целью – "добиться прекращения огня".

Как сообщала "Европейская правда", 4 сентября состоится заседание "коалиции решительных" в гибридном формате под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Неофициальные источники отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к встрече.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа призвал "коалицию решительных" начать планирование конкретной работы по возможной отправке миротворцев в Украину.