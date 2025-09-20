Польша мобилизовала "все необходимые ресурсы" из-за удара РФ по Украине

Польские вооруженные силы "мобилизовали все необходимые ресурсы" в результате воздушной атаки России по украинским городам.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление рано утром 20 сентября опубликовало Оперативное командование вооруженных сил.

Утром 20 сентября польская и союзническая авиация начала действовать в воздушном пространстве страны в результате российских ударов по Украине.

"Пары истребителей, находящиеся на дежурстве, были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной готовности", – рассказали военные.

Отметим, 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около двух десятков российских дронов. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.

Читайте также Испытание для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов