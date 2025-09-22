Глава МИД Литвы не видит угроз для поддержки Украины из-за политических процессов в Вильнюсе

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис уверяет, что Киеву нет причин беспокоиться о дальнейшей поддержке Вильнюса из-за переговоров о новом правительстве и присутствии в коалиции скандальной "Зари Немана".

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Министра спросили, не подорвет ли эмоциональная коалициада в Литве дружеские отношения между Киевом и Вильнюсом.

Кястутис Будрис ответил отрицательно и подчеркнул, что его визит как раз является сигналом безусловного и четкого сохранения внешней и оборонной политики Литвы, одним из "якорей" которой является поддержка Украины.

"Мы делаем это по многим причинам. Одна из них – это заинтересованность литовцев и евроатлантического сообщества в большей безопасности и стабильности в Европе. Мы рассматриваем помощь Украине как собственный интерес в сфере безопасности. И это не изменилось", – подчеркнул министр.

Он отметил, что Литва стремится к большей интеграции Украины в общую оборону НАТО и ЕС и заинтересована в том, чтобы украинский опыт и ОПК способствовали защите Европы.

Что касается ультраправой "Зари Немана", чей лидер отметился антиукраинскими заявлениями, министр напомнил, что эта политсила была и в составе предыдущего правительства – и тогда это правительство впервые в истории Литвы в полном составе приехало в Киев. Также при той коалиции Сейм единогласно проголосовал за резолюцию о том, что Литва никогда не признает аннексию украинской территории.

"После того, как новое правительство будет приведено к присяге, я не имею никаких сомнений, что будет еще одна волна сильных решений со стороны Литвы. Поэтому и в Украине не останется по этому поводу никаких сомнений", – отметил Будрис.

"Что касается внешнеполитических решений Литвы – их принимают и воплощают совместно президент и правительство. Поэтому наша политика в отношении Украины будет продолжаться", – добавил он.

Читайте также полный текст интервью "Мы не можем быть заложниками Орбана в ЕС. Есть пути, как пойти вперед"