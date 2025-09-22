Reuters: Россия лоббирует снятие санкций с авиаотрасли из-за проблем с безопасностью полетов

Россия хочет добиться через Международную организацию гражданской авиации (ІСАО) смягчения санкций в отношении авиаотрасли, учитывая, что действующие ограничения поставили под угрозу безопасность полетов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы и информированный источник.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года западные санкции перекрыли Москве доступ к иностранным самолетам и запасным частям, вынудив российские авиакомпании искать запчасти для более 700 самолетов, преимущественно Airbus и Boeing, по сложным, непрямым импортным маршрутам.

Российские власти, по информации Reuters, сейчас пытаются добиться смягчения санкций, в частности в отношении запасных частей, которые, по их мнению, имеют критическое значение для безопасности полетов.

Свои аргументы Москва хочет представить на ассамблее ІСАО, которая открывается во вторник и продлится до 3 октября. Она, в частности, называет санкции "незаконными принудительными мерами", которые "нарушают право человека на свободу передвижения".

В документах, которые Россия подготовила для ассамблеи ІСАО, также критикуется закрытие воздушного пространства 37 государств для полетов российских авиакомпаний и запрет на техническое обслуживание и страхование самолетов.

Россия выдвигает свое требование после того, как на прошлой неделе США отменили санкции против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", которые были введены после того, как Минск поддержал Москву в ее вторжении в Украину.

США пытаются предотвратить, чтобы после решения президента Дональда Трампа о снятии санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" подсанкционные авиазапчасти не попали в Россию.