Литва примет на реабилитацию украинских детей, которых вернули из РФ

Литва намерена предоставлять реабилитационные и психиатрические услуги украинским детям, принудительно депортированным в Россию и впоследствии возвращенным в Украину.

Об этом заявил советник министра здравоохранения Литвы Скирмантас Крункайтис, которого цитирует LRT.

По его словам, первые дети должны прибыть в Литву из Украины этой осенью.

"Мы уже находимся на технической стадии, а именно решаем вопрос о том, когда дети смогут начать ездить в Литву", – сказал советник.

Оказание такой помощи украинским детям запланировано после получения просьбы Киева о помощи.

По данным литовского Министерства здравоохранения, дети будут проходить лечение в учреждениях, предоставляющих услуги медицинской реабилитации, а также с целью смягчения последствий принудительной депортации в Россию им будут предоставлены услуги специалистов-психиатров.

"Дети должны соответствовать определенным критериям реабилитации...Это либо двигательная реабилитация, либо реабилитация дыхательной системы. Основной критерий – наличие медицинских показаний. И самое главное – наличие в Украине специфических групп детей, которые были похищены и вывезены в Россию", – сказал Крункайтис.

Несовершеннолетние дети будут приезжать в Литву вместе с родителями, опекунами или другими сопровождающими лицами. Их проживание и питание также будут финансироваться.

По словам Крункайтиса, планируется принять столько детей, сколько позволят возможности медицинских учреждений, потому что в первую очередь должны быть обеспечены помощь и количество мест для литовских детей.

"Предварительно можно сказать, что мы будем принимать около 15-20 детей в месяц во всех учреждениях здравоохранения Литвы", – сказал он.

Планируется принимать около 150 детей в год. Для обеспечения предоставления необходимых услуг такому количеству детей вместе с сопровождающими лицами потребуется около 400 тысяч евро в год.

Напомним, в августе Австрия решила предоставить Украине дополнительные средства в рамках гуманитарной поддержки.

Сообщалось также, что правительство Швеции поручило профинансировать создание в Украине центра, где раненые военные будут проходить реабилитацию.