Рубио отказался обещать, что НАТО будет сбивать российские самолеты-нарушители

Государственный секретарь США Марко Рубио исключил возможность сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, если только те не совершают агрессивных действий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CBS News, которое приводит пресс-служба Госдепа.

На вопрос, готовы ли США участвовать в сбивании российских самолетов, если те нарушат воздушное пространство, Рубио ответил: "Я не думаю, что кто-то говорил о сбивании российских самолетов, если они не атакуют".

"Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их", – сказал он.

"И именно так поступило НАТО, и именно так НАТО будет поступать и в дальнейшем", – добавил государственный секретарь.

Рубио повторил слова посла США при ООН Майкла Волца, который накануне сказал, что Штаты будут работать с союзниками, "чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО".

"Это обязательство остается неизменным", – сказал Рубио.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сказал, что Альянс собирается принимать решения о применении силы против самолетов или дронов, которые нарушают его воздушное пространство, основываясь на разведывательной информации об уровне угрозы, которую они могут нести.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет решительно защищать свое воздушное пространство, если летающие объекты нарушат его.