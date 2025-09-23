ЕС выделит 200 млн евро на школьное питание для украинских учеников

Европейский Союз предоставит около 200 млн евро на обеспечение школьного питания украинских учеников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече Международной коалиции по возвращению похищенных украинских детей.

Фон дер Ляйен начала выступление с ключевой темы мероприятия – о возвращении похищенных оккупационными властями РФ украинских детей.

"Но потребности внутри Украины – также огромны. Владимир и Елена, сегодня я рада объявить, что мы готовы выделить около 200 миллионов евро на школьное питание. Вы рассказывали мне, как это важно, и я рада оказать в этом поддержку", – сказала президент Еврокомиссии, обращаясь к президенту Украины и первой леди.

Ранее Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 40 миллионов евро гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму в условиях полномасштабной войны.

Великобритания выделит 142 млн фунтов на помощь Украине в зимний период.

Норвегия анонсировала помощь Украине с поставками газа перед зимой.