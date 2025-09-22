В Молдове задержали более 70 человек по подозрению в подготовке беспорядков на выборах
В Молдове в результате проведенных 22 сентября обысков задержали 74 человека, которых подозревают в прохождении подготовки в Сербии для организации массовых беспорядков на парламентских выборах 28 сентября.
Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".
Правоохранители утверждают, что за операцией стоят российские спецслужбы, а подозреваемые связаны как с молдавскими партиями, так и с преступными группировками.
Глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Виктор Фуртуне заявил, что расследование по факту подготовки массовых беспорядков началось еще в июле 2025 года.
За это время удалось выявить деятельность группы лиц, которые систематически выезжали в Сербию для участия в учениях, направленных на дестабилизацию обстановки в стране.
В частности, их обучали в Сербии обращению с огнестрельным оружием и спецсредствами. За это участники получали около €400.
Глава полиции Виорел Чернеуцяну заявил, что большинство участников инструктировали граждане России. Некоторых молдаван убедили поехать в Сербию на обучение под предлогом паломничества, но, оказавшись там, их втянули в подготовку к беспорядкам.
Их обучали, в частности, тому, как действовать в случае задержания правоохранительными органами и привлечения к ответственности, уточнил Чернеуцяну.
В результате обысков власти изъяли оружие, боеприпасы, палатки, камуфляжную одежду, паспорта и другие вещественные доказательства.
Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.
Ранее агентство Bloomberg узнало о российском плане вмешательства в выборы в Молдове, а BBC опубликовали расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ.
Президент Молдовы Майя Санду выступила с экстренным обращением, заявив об угрозе независимости и европейскому курсу страны.
Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.