Литва хочет, чтобы Испания развернула в стране больше истребителей

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что Вильнюс просит Испанию развернуть в стране больше истребителей.

Ее слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

В среду, 24 сентября, Шакалиене встретится с министром обороны Испании Маргаритой Роблес в Шяуляй.

"Мы обсудим с ней возможность оставить в Литве большее количество испанских истребителей", – сказала она.

По ее словам, Мадрид "участвует в ротационной модели противовоздушной обороны", и больше информации об этом будет представлено позже.

Напомним, 30 июля венгерские и испанские военные перебирали миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии.

Накануне сейм Литвы одобрил поправки, позволяющие армии оперативнее и проще нейтрализовать дроны, которые представляют угрозу воздушному пространству страны.

Поправки подготовлены с учетом событий этого лета, когда в Литву вторглись два российских дрона "Гербера", один из которых нес взрывчатку.

После инцидентов в Литве утвердили новую процедуру предупреждения населения в случае обнаружения в воздушном пространстве беспилотников.

Кроме того, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша написали совместное письмо в Еврокомиссию с призывом выделить дополнительное финансирование на охрану внешних границ ЕС из-за угрозы дронов.