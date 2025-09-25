WP: глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин

Министр обороны Пит Хегсет дал распоряжение сотням генералов и адмиралов вооруженных сил США в кратчайшие сроки собраться на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе, не объясняя причин.

Об этом стало известно изданию The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Более чем десяток людей, знакомых с этим вопросом, эта очень необычная директива была направлена практически всем высшим военным командующим по всему миру.

Документ был издан в начале этой недели после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах осуществить масштабную реорганизацию высшего военного командования.

В своем заявлении в четверг представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что Хегсет "выступит перед высшим военным руководством в начале следующей недели", но не предоставил никаких дополнительных подробностей.

Приказ Хегсета, по словам людей, знакомых с этим вопросом, распространяется на всех старших офицеров в звании бригадного генерала или выше, или их эквивалент в ВМС, которые служат на командных должностях, а также на их высших советников-военнослужащих.

Ожидается, что во встрече примут участие высшие командиры в зонах конфликтов и высшие военные руководители, дислоцированные в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Соединенных Штатах и десятках других стран насчитывается около 800 американских генералов и адмиралов.

Издание отмечает, что ни один из его собеседников не смог припомнить, чтобы министр обороны когда-либо отдавал приказ собрать так много генералов и адмиралов. Некоторые сказали, что это вызвало беспокойство по поводу безопасности.

"Люди очень обеспокоены. Они не имеют никакого представления, что это значит", – сказал один из источников.

Другие выразили разочарование тем, что даже многие командиры, дислоцированные за рубежом, будут обязаны принять участие во встрече, а некоторые поставили под сомнение целесообразность такого шага.

"Это приведет к тому, что командование просто уменьшится, если что-то произойдет", – сказал один из представителей оборонного ведомства.

Стоит отметить, что 5 сентября американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о предоставлении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of war).

Отныне министр обороны США уполномочен использовать дополнительный титул – министр войны – и может быть признан по этому титулу в официальной переписке, публичных коммуникациях, торжественных мероприятиях и неуставных документах исполнительной власти.

Подробнее об этом в статье: Война для Трампа: что стоит за решением президента США переименовать Пентагон