Над военной базой на севере Франции зафиксировали дроны

Полеты неопознанных беспилотников в конце прошлых выходных зафиксировали над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна на севере Франции.

Как пишет "Европейская правда", об этом представитель Министерства обороны Франции в Марне сообщил агентству AFP.

По словам представителя французского Минобороны, над авиабазой в минувшие выходные зафиксировали "небольшие аппараты", а не беспилотники, управляемые военными.

"Этот инцидент является исключительным", – добавил чиновник.

В соответствии с процедурой на случай полетов дронов, на Мурмелон-ле-Гран были усилены меры безопасности, а в местную жандармерию подали заявление.

Представитель Минобороны Франции добавил, что пока нет никаких оснований говорить об иностранном вмешательстве, связанном с запуском беспилотников.

Как сообщает AFP, в 2024 году военная база Мурмелон-ле-Гран принимала часть украинских военных, которые проходили обучение на территории Франции. Сейчас там работает центр тактической подготовки операторов дронов.

Отметим, что об инциденте стало известно на следующий день после того, как над территорией Дании снова летали неизвестные БПЛА – в частности, возле военных объектов. Из-за них приостановил работу аэропорт города Ольборг на севере Дании.

В правительстве считают новый инцидент с БПЛА над Данией гибридной атакой, цель которой в первую очередь психологическое воздействие, и что с большой вероятностью нечто подобное повторится.

Перед этим поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло.