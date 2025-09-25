Министр обороны Дании о новых БПЛА: это гибридная атака

В правительстве Дании считают гибридной атакой повторное появление неизвестных беспилотников над территорией страны, в том числе вблизи военных объектов.

Как сообщает TV2, пишет "Европейская правда", об этом на экстренном брифинге заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

Поульсен заявил, что это гибридная атака с использованием различных типов дронов, и речь идет о действиях, представляющих угрозу для безопасности Дании.

Он отметил, что хотя ответственных за запуск аппаратов еще не нашли, "бесспорно, это не выглядит как какое-то совпадение – это выглядит как систематические действия".

"Все указывает на то, что действует профессиональный субъект", – отметил министр обороны.

Он сказал, что датская разведка тщательно следит за событиями.

"Уже понятно, что мы увидим больше гибридных инцидентов. Дания должна быть еще более готова противодействовать таким инцидентам в будущем – в частности, на фоне последних инцидентов в других европейских странах", – подчеркнул Поульсен.

Министр юстиции Петер Хуммельгор также акцентировал внимание на том, что событиям в Дании предшествовал ряд тревожных инцидентов в других странах Европы.

"Цель таких гибридных атак – посеять страх. Они для того, чтобы создать раскол, чтобы запугать нас... Сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы мы были сплоченными", – подчеркнул министр.

Напомним, 25 сентября стало известно, что над территорией Дании снова летали неизвестные БПЛА – в том числе возле военных объектов. Из-за них приостанавливал работу аэропорт города Ольборг на севере Дании.

Перед этим поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло. Датская премьер-министр Метте Фредериксен назвала эти события "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к этому может быть причастна Россия.

В Норвегии после этого сообщили о задержании туриста из Азии, который летал дроном над историческим центром Осло. Впрочем, непонятно, был ли именно его аппарат единственной причиной остановки работы аэропорта.