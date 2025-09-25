Bloomberg: европейцы предупредили РФ, что готовы сбивать ее самолеты-нарушители

Европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль, что НАТО готов ответить на следующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе и сбивая их.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным Bloomberg, главы посольств Великобритании, Германии и Франции на "напряженной встрече в Москве" выразили обеспокоенность в связи с нарушением тремя российскими истребителями воздушного пространства Эстонии 19 сентября.

Европейские дипломаты предупредили Россию, что готовы принять решительные меры в ответ на дальнейшие нарушения, и констатировали, что инцидент против Эстонии был преднамеренным, говорится в публикации.

Представитель РФ, по информации агентства, заявил европейским дипломатам, что последние инциденты с нарушением воздушного пространства в Европе "были ответом на украинские атаки на Крым", которые якобы "были бы невозможны без поддержки НАТО".

В публикации не уточняется, какие именно инциденты имел в виду Кремль.

Согласно открытым данным, встреча, которую описывает Bloomberg, состоялась 22 сентября, в ней с российской стороны принял участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Публично она была посвящена переговорам по ядерной программе Ирана.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что поддерживает позицию Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что не исключает сбивания российских самолетов, которые безответственно залетают в воздушное пространство стран НАТО.

В то же время не все разделяют такую позицию – в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон.