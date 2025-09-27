Зеленский прокомментировал сообщения СМИ о просьбе к Трампу о Tomahawk

Комментируя информацию о якобы просьбе к Дональду Трампу предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер получил запрос "с деталями и иллюстрациями" относительно всего, чего "хочет Украина".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил на брифинге, который в субботу транслировал "Укринформ".

Зеленского попросили прокомментировать информацию прессы о том, что на недавней встрече с Дональдом Трампом в Нью-Йорке он обсуждал передачу Украине ракет Tomahawk.

"Что касается того, чего хочет Украина от Соединенных Штатов Америки, все это есть. Мы передали президенту Соединенных Штатов Америки с деталями и иллюстрациями, чего хочет Украина", – ответил президент.

Он добавил, что "все это, в принципе, предусмотрено в нашем большом соглашении на $90 млрд".

"Но мы готовы и к отдельным договорам, отдельному виду оружия, включая дальнобойное. Больше я деталей не могу сказать", – отметил глава государства.

Летом Владимир Зеленский рассказал, что он и Трамп обсуждают соглашение, которое предусматривает покупку американского оружия в обмен на продажу украинских дронов.

Издание Financial Times сообщало, что Украина пообещает закупить оружие в США на 100 млрд долларов за средства Европы и заключить соглашение на 50 млрд долларов на производство дронов с украинскими компаниями.

27 сентября Зеленский сообщил, что в скором времени украинская команда проведет в США технические встречи по "mega deal о покупке оружия от Америки".

В интервью после встречи с Трампом Зеленский сказал, что президент США благосклонно отнесся к его просьбе о предоставлении крылатых ракет большой дальности, которые позволят Киеву поражать цели в Москве.