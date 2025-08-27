Заработали сверхвысокие пошлины Трампа для Индии из-за импорта российской нефти

В среду вступили в силу сокрушительные тарифы США в 50% на индийские товары, введенные президентом Дональдом Трампом из-за закупки этой страной российской нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Новые тарифы – самые высокие в Азии – будут касаться более 55% товаров, поступающих в США, крупнейшего рынка сбыта Индии.

Пошлины больше всего ударят по трудоемким отраслям, таким как текстильная промышленность и производство ювелирных изделий.

В то же время ключевые экспортные товары, такие как электроника и фармацевтика, выведены из-под действия пошлин, что пока спасает от удара масштабные новые инвестиции Apple в заводы в Индии.

Этот шаг означает резкое ухудшение отношений между двумя странами и кардинальное изменение стратегии Вашингтона, который в течение многих лет пытался привлечь Индию для противовеса Китаю.

Трамп раскритиковал Индию за покупку российской нефти, заявив, что она финансирует войну главы Кремля Владимира Путина против Украины.

Нью-Дели защищает свои связи с Москвой и называет действия США "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".

Сверхвысокие пошлины ставят под угрозу конкурентоспособность индийского экспорта по сравнению с соперниками, такими как Китай и Вьетнам, а также бросают вызов амбициям премьер-министра Нарендры Моди превратить южноазиатскую страну в крупный производственный хаб.

Экспортеры одежды, обуви и мелких промышленных изделий, в частности игрушек, готовятся к падению заказов и возможным сокращениям рабочих мест.

Трамп подписал указ о дополнительном тарифе в отношении Индии из-за импорта ею российских энергоносителей 6 августа.