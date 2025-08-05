Индия обвинила США и ЕС в двойных стандартах после заявлений Трампа по пошлинам

Индия резко раскритиковала Соединенные Штаты и Европейский Союз, заявив, что они несправедливо выделяют ее из-за закупок российской нефти, хотя сами якобы ведут активную торговлю с Москвой, несмотря на войну в Украине.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Критика Индии прозвучала после того, как в понедельник, 4 августа, президент США Дональд Трамп заявил о намерении повысить пошлины на товары из Индии из-за ее закупки российской нефти.

Внешнеполитическое ведомство страны отметило, что "показательно, что именно те страны, которые критикуют Индию, сами ведут торговлю с Россией".

"Несправедливо выделять Индию", – заявило министерство.

В министерстве отметили, что в 2024 году "ЕС провел торговлю" с Россией на сумму 67,5 млрд евро, куда вошел "рекордный импорт" сжиженного природного газа, который якобы достиг 16,5 млн метрических тонн.

В заявлении подчеркнули, что США "продолжают импортировать" российский гексафторид урана для использования в атомной энергетике, а также палладий, удобрения и химикаты.

Источник информации об экспорте не указан.

Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, экспортируемой морским путем, скупая нефть со скидкой и увеличив свои закупки почти с нуля до около трети своего импорта.

На прошлой неделе президент США выделил Индию, заявив, что она заплатит дополнительную экономическую штрафную санкцию за свои текущие закупки.

После этого СМИ сообщили, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии закупил миллионы баррелей нефти в США и Объединенных Арабских Эмиратах на фоне обещания Трампа ввести высокие пошлины для покупателей российской нефти.

А заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, который является одним из самых влиятельных советников Трампа, обвинил Индию в финансировании войны России против Украины.

После того как 4 августа Трамп объявил о намерениях повысить пошлины на индийские товары, в Кремле обвинили США в торговом давлении на Индию.