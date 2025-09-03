Сибига отверг "неприемлемое" предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве

Министр иностранных дел Андрей Сибига сказал, что предложение Владимира Путина встретиться с президентом Украины в Москве показывает несерьезное отношение России к мирному процессу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Сибига прокомментировал заявление Путина на пресс-конференции в Пекине в среду, где тот пригласил Владимира Зеленского на встречу в Москву.

Глава МИД напомнил, что уже как минимум семь стран готовы принять саммит Украина-Россия, среди которых – "Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три страны Персидского залива".

"Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает играть со всеми, делая заведомо неприемлемые предложения", – добавил он.

Сибига написал, что только усиление давления может заставить Россию "наконец серьезно отнестись к мирному процессу".

Напомним, 22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита", и пока таких планов нет.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока что отстранится от переговоров.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и кремлевский правитель Владимир Путин "еще не готовы" к личной встрече.