Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита" и пока таких планов нет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью NBC News.

Лавров подтвердил, что пока встреча Зеленского и Путина "не запланирована".

"Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова программа саммита. А эта повестка дня совсем не готова", – добавил он.

Глава российского МИД отметил, что после встречи с лидером РФ на Аляске Дональд Трамп "предложил несколько позиций, которые мы разделяем, и по некоторым из них мы договорились об определенной гибкости".

В то же время Лавров утверждает, что Украина отказалась от этих позиций – "в частности, отказа от членства в НАТО и обсуждения территориальных вопросов".

"Зеленский отказался от всего. Он даже отказался отменить законодательство, запрещающее русский язык. Как мы можем встречаться с человеком, который изображает из себя лидера?" – подытожил он.

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия на сегодня не хочет заканчивать войну и делает все, чтобы отсрочить ее завершение и не допустить новых санкций США.

По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.