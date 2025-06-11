Великобритания и ЕС через пять лет достигли соглашения по Гибралтару

Великобритания и Европейский Союз в среду объявили о достижении политического соглашения, призванного гарантировать беспрепятственное передвижение людей и товаров через британскую заморскую территорию Гибралтар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в совместном заявлении сторон по итогам встречи в Брюсселе.

Политическое соглашение между Лондоном и Брюсселем предусматривает устранение "всех физических барьеров, проверок и контроля за передвижением лиц и товаров" между Испанией и Гибралтаром с одновременным сохранением правил Шенгенской зоны, единого рынка ЕС и таможенного союза.

На практике речь идет о том, что в аэропорту Гибралтара будет действовать "двойной" пограничный контроль, за который будут отвечать представители Великобритании и Испании (которая будет представлять ЕС), а на сухопутной границе с Испанией проверки будут отсутствовать.

Торговые вопросы, согласно политическому соглашению, должны быть устранены путем усиления сотрудничества таможенных органов ЕС и Гибралтара и отмены проверок товаров.

"Также достигнута договоренность о принципах косвенного налогообложения, которые будут применяться в Гибралтаре, в частности в отношении табака, что позволит избежать искажений и будет способствовать процветанию всего региона", – говорится в заявлении.

Эти и другие вопросы, по которым Лондон и Брюссель достигли политического согласия, должны быть финализированы в юридическом соглашении, которое затем будет подписано и ратифицировано.

Переговоры о статусе Гибралтара длились почти пять лет – после выхода Великобритании из Евросоюза. Проблемные моменты касаются прежде всего регулирования пересечения границы, поскольку Великобритания больше не является членом ЕС.

Хотя в начале прошлого года стороны говорили о прогрессе, Мадрид впоследствии потребовал, чтобы испанская сторона взяла на себя контроль над аэропортом Гибралтара – шаг, который в Лондоне считают неприемлемым.

Свобода передвижения имеет важное значение для Гибралтара, поскольку территория с населением около 34 тысяч человек зависит от около 15 тысяч работников, которые ежедневно пересекают границу со стороны Испании.

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