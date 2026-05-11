Украина признала, что в Латвии в нефтебазу попали её дроны из-за российской РЭБ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе телефонного разговора со своей латвийской коллегой Байбой Браже заявил, что инциденты с дронами, упавшими на территории Латвии, были вызваны действием российских средств РЭБ.

Об этом украинский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, по результатам расследования стало известно, что дроны, нарушившие латвийское воздушное пространство, отклонились от курса под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы от их целей в России.

"Я вновь подтвердил готовность Украины сотрудничать с балтийскими странами и Финляндией с целью предотвращения подобных инцидентов, в том числе при непосредственном участии наших специалистов", – подчеркнул он.

По его словам, цель Украины – "обеспечить максимальную безопасность Латвии, других стран Балтии и Финляндии".

"Во-первых, путем эффективного противодействия российской агрессии и ослабления военной машины России. Во-вторых, путем содействия укреплению защиты воздушного пространства наших друзей", – резюмировал Сибига.

Напомним, 7 мая в Латвии зафиксировали новые неизвестные дроны в своем воздушном пространстве, залетевшие с территории России. Сообщалось, что дроны врезались в нефтебазу в городе Резекне.

В результате инцидента были повреждены как минимум четыре нефтяных резервуара, которые были пустыми.

Ранее не было известно, чьи именно это были беспилотники.

Инцидент с дронами привел к отставке министра обороны Латвии Андриса Спрудса.

