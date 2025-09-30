Президент ЕК продвигает идею "репарационного займа" для Украины из замороженных росактивов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что предложила идею о предоставлении Украине "репарационного займа" на базе замороженных российских активов.

Об этом она сказала на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает "Европейская правда".

Как отметила фон дер Ляйен, ЕС нужно более структурное решение для военной поддержки Украины.

"И именно поэтому я выдвинула идею репарационного займа, который будет базироваться на замороженных российских активах", – сказала она.

Президент ЕК объяснила, что заем будет предоставляться не одним платежом, "а траншами и с определенными условиями".

"И мы укрепим собственную оборонную промышленность, обеспечив, чтобы часть кредита пошла на закупки в Европе и с Европой", – добавила она.

Фон дер Ляйен отдельно подчеркнула, что не будет никакого изъятия российских активов.

"Украина должна возвращать кредит, если Россия платит репарации", – отметила она.

СМИ ранее сообщили, что Европейская комиссия предложила государствам-членам ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины объемом 140 млрд евро.

По данным "Европейской правды", идею репарационного кредита обсудят министры финансов "Группы семи" в конце текущей недели.