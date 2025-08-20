Полсотни членов ПАСЕ хотят исключения Грузии из Совета Европы
51 член Парламентской ассамблеи Совета Европы из 24 стран требует исключения Грузии из СЕ.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sova.
Парламентарии инициировали заявление под названием "Автократический регресс в Грузии".
"29 января 2025 года Парламентская ассамблея приняла Резолюцию 2585 (2025), которая утверждала полномочия грузинской делегации при условии, что Грузия выполнит демократические критерии до апреля 2025 года, в частности освобождение политзаключенных и объявления новых парламентских выборов в улучшенных избирательных условиях", – напоминают они.
Вместо этого, по их словам, ситуация резко ухудшилась. Были арестованы высокопоставленные лидеры оппозиции. Активисты гражданского общества и журналисты подвергаются политически мотивированным уголовным преследованиям.
"Это уже не серия отдельных инцидентов, а долгосрочная кампания по устранению демократической оппозиции, ограничению свободы выражения мнений и подавлению гражданского общества", – говорится в заявлении
Кроме того, грузинская делегация в одностороннем порядке покинула Ассамблею, напоминают депутаты.
"Эта система репрессий и бездействия нарушает обязательства Грузии как члена Совета Европы и противоречит мандату Ассамблеи. Ассамблея должна придерживаться своих правил и резолюций. Игнорирование авторитарной реакции внутри государства-члена подрывает саму основу этой институции", – говорится в заявлении.
"Если Грузия не добьется прогресса в изменении своего авторитарного курса, мы обжалуем полномочия грузинской делегации по существенным основаниям и призовем Ассамблею и Комитет министров начать процесс исключения Грузии из Ассамблеи за серьезные нарушения основополагающих принципов, изложенных в статье 3 Устава Совета Европы", – говорится в документе.
В июле главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановления безвизового режима для давления на грузинские власти.
Перед тем главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги властей Грузии.
Они осудили политические репрессии грузинских властей и законодательные изменения, "направленные на подавление независимого гражданского общества и законных протестов".